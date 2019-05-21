Генич: причины провала "Крыльев" на финише? Травмы, например

Известный комментатор и бывший футболист Константин Генич поделился своим мнением насчёт текущего сезона в исполнении самарской команды:- Чего не хватает "Крыльям"? Все есть. Я бы не сказал, что чего-то не хватает. Смазали концовку, смазали начало сезона ещё при Тихонове. Очень хорошее приобретение сделали "Крылья", пригласив Божовича.Игра в атаке была очень нестабильная, особенно на старте сезона. По своим возможностям команда не должна бороться за стыки, за выживания, должна быть как тот же "Ростов". Но сезон получился тяжёлый, перевалочный.На следующий год будут ставиться уже другие задачи.Причины провала? Травмы, например. Есть разные причины. Обычно у Божовича получается удачным первый сезон, а дальше идёт спад. Но в Самаре, может, произойдёт наоборот, - приводит слова комментатора корреспондентРоман Гуськов.