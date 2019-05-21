Генич: Бикфалви можно было амнистировать

Известный комментатор и бывший футболист Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России и рассказал о своём видении формата турнира:- Кубок нашими руководителями откладывается, можно так сказать, на дальнюю антресоль. Я говорю про календарь. Между матчами полуфиналов прошёл целый месяц, разве это нормально? Если не получается их распределить, можно было обойтись без вторых матчей в четвертьфиналах.Место проведения? Лучше, конечно, делать, как это происходит в Германии. Там каждый год на одном стадионе в Берлине проводят финал. В Англии играют на «Уэмбли». Это правильный подход. Это солидно.Да, финалы в разных городах помогают развиваться футболу в регионах, это красиво, праздник для местных болельщиков, но для турнира лучше будет сделать иначе.Стадион в Самаре? Все арены, построенные к Чемпионату мира, похожи. Что стадион в Ростове, что в Самаре, что в Нижнем Новгороде. Я особых отличий не вижу. Конечно, красиво вся эта тема космоса обыграна, но внутреннее убранство практически не отличается. Мне работать удобно.- Полной. Не ждал, что «Урал» так далеко зайдёт. Учитывая состав «Локо» и кубковый характер Юрия Сёмина, насчёт них можно было догадаться, что сумеет распределить силёнки по сезону. Но вот проход «Уралом» «Спартака» - Парфёнов второй год подряд снимает москвичей с пробега - это неожиданно. Я даже не до конца верил, что у команды Парфёнова получится пройти «Арсенал».«Урал» команда с характером, со своим стержнем, с хорошим подбором игроков, с тренером, который знает, как играть в этом турнире. «Урал» заслуженно дошёл до финала.- Не исключено. В одном конкретном матче может быть всё что угодно. Потеря лидера это большая проблема, но что делать? Салах ломался в первом тайме финала Лиги Чемпионов и уходил со слезами на глазах.Я думаю, Бикфалви можно было амнистировать. Но Парфёнов уже справлялся с кадровыми проблемами. На матч с «Арсеналом» не было основной пары центральных защитников, Бумаля. Можно справиться. Для того и берется 20-25 игроков.Тренер Парфенов? Мне нравится. У него играющие команды. Настолько играющие, насколько позволяет материал, который он имеет. Он близок к тому, чтобы выжать максимум из состава, - приводит слова комментатора корреспондентРоман Гуськов.