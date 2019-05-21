Юрий Семин считает, что Кубок важен для всех команд

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед финалом Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что этот титул важен для команды.

"Кубок – это турнир, в котором поправить уже ничего невозможно. Есть один матч - его надо выиграть. Если в чемпионате где-то ты можешь сыграть вничью, но в конечно счете ты добиваешься результата и догоняешь впереди ищущие команды, то здесь нет. Есть одна игра, поэтому такие матчи всегда проходят бескомпромиссно, очень интересно. Для нас он очень важен, потому что это может быть вторым титулом после чемпионства. Я думаю для всех команд он важен", – сказал Семин в интервью каналу РФС на Youtube.
Теги: Семин Локомотив
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