Вячелав Колосков - о переходе Дзюбы в "Манчестер Сити": считаю, его место в России

Накануне исполкома РФС итоги уходящего сезона подвел почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков.– Если есть предложение от "Манчестер Сити", пусть едет (улыбается).– А если его зовет "Бернли", то там Артему делать нечего. Но мне кажется, ни первого, ни второго предложения ему не поступит. Считаю, его место в России.