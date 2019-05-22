Вячелав Колосков - о переходе Дзюбы в "Манчестер Сити": считаю, его место в России

Накануне исполкома РФС итоги уходящего сезона подвел почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков.

– Нужно ли Артему Дзюбе в 30 лет уезжать в Англию?

– Если есть предложение от "Манчестер Сити", пусть едет (улыбается).

– Вы шутите?

– А если его зовет "Бернли", то там Артему делать нечего. Но мне кажется, ни первого, ни второго предложения ему не поступит. Считаю, его место в России.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Колосков Дзюба Зенит Манчестер Сити
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