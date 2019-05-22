Экс-гендиректор "Динамо" хочет отсудить у клуба более 2 млн рублей

Бывший генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев планирует отсудить у клуба более 2 млн рублей за досрочное расторжение контракта, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

По информации издания, судебное заседание назначено на 17 июня, а точная сумма иска составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей.
Теги: Динамо
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