Экс-гендиректор "Динамо" хочет отсудить у клуба более 2 млн рублей
Бывший генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев планирует отсудить у клуба более 2 млн рублей за досрочное расторжение контракта, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
По информации издания, судебное заседание назначено на 17 июня, а точная сумма иска составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей.
По информации издания, судебное заседание назначено на 17 июня, а точная сумма иска составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей.