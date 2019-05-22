"Краснодар" объявил о переходе 24-летнего футболиста "ПЕК Зволле" Юнеса Намли

"Краснодар" и "ПЕК Зволле" достигли договорённости о переходе в ряды российского клуба 24-летнего атакующего полузащитника Юнеса Намли, датчанина марокканского происхождения.В настоящее время "Краснодар" урегулировал с "ПЕК Звлолле" все детали трансфера Намли. Полузащитник подписал с чёрно-зелёными личное соглашение, срок действия которого истекает летом 2023 года, и в июне начнёт в составе своей новой команды готовиться к старту сезона-2019/20.