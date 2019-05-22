Около 40 болельщиков "Локомотива" прямо из кафе отвезли в отделение полиции Самары

Порядка 35-40 болельщиков "Локомотива" отвезли в отделение полиции в Самаре за три часа до начала финального матча Кубка России против "Урала".Наряд ОМОНа приехал в кафе, где находились болельщики. При этом жалоб со стороны персонала на поведение болельщиков не было. Все время фанаты сидели в заведении, ели, пили и общались. Часть периодически выходила на улицу, но беспорядков никаких не происходило.Уже в отделении задержанным объяснили, что откуда-то поступил звонок о "сборе фанатов с кастетами". На данный момент болельщики находятся в отделении полиции. Их обещают отпустить на футбол после того, как установят личность каждого.