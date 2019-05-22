Рифат Жемалетдинов: даже не знаю, как словами описать то, что чувствую

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов после победы над "Уралом" в финале Кубка России (1:0) признался, что его переполняют эмоции.

"Честно, даже не знаю, как словами описать то, что я чувствую. Безумно рад, что мы победили и взяли Кубок. Для меня это первый трофей в основной команде "железнодорожников". Этот день я точно никогда не забуду", – цитируют Жемалетдинова "Известия".
Теги: Жемалетдинов Локомотив
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