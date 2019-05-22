Вячеслав Колосков: ни одна страна не готова провести чемпионат мира с 48 командами
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА провести чемпионат мира — 2022 с 32 командами.
Ранее ФИФА заявляла о планах расширить турнир до 48 сборных, но теперь отказалась от них. Решение о числе стран-участниц должно было быть принято на конгрессе ФИФА 5 июня. Однако в федерации сочли недостаточным время на оценку способности Катара принять 48 команд вместо 32. Поэтому вопрос не будет вынесен на решение конгресса.
"48 команд — это глупость в принципиальном плане, потому что сразу упадет зрелищность, интерес и соревновательность. Я уже не говорю о том, что ни одна страна не готова провести чемпионат с таким количеством команд. Что касается Катара, не понимаю, кому в голову пришла эта бредовая мысль — за три с половиной года до чемпионата мира ставить страну-организатора в дичайшие условия. Поэтому считаю решение ФИФА абсолютно правильным, других быть не должно", — цитирует Колоскова ТАСС.
Ранее ФИФА заявляла о планах расширить турнир до 48 сборных, но теперь отказалась от них. Решение о числе стран-участниц должно было быть принято на конгрессе ФИФА 5 июня. Однако в федерации сочли недостаточным время на оценку способности Катара принять 48 команд вместо 32. Поэтому вопрос не будет вынесен на решение конгресса.
"48 команд — это глупость в принципиальном плане, потому что сразу упадет зрелищность, интерес и соревновательность. Я уже не говорю о том, что ни одна страна не готова провести чемпионат с таким количеством команд. Что касается Катара, не понимаю, кому в голову пришла эта бредовая мысль — за три с половиной года до чемпионата мира ставить страну-организатора в дичайшие условия. Поэтому считаю решение ФИФА абсолютно правильным, других быть не должно", — цитирует Колоскова ТАСС.