Андрей Луневу запретили брать файер во время празднования. Он объяснил почему

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев рассказал, почему не взял в руки файер во время празднования победы в чемпиоанте.– Он-то не первый раз уже выигрывал, думаю, поэтому. Что касается меня – я просто устал после игры, да и не осознавалось это все. Только по прилету появились эмоции, когда увидели, сколько болельщиков собралось, причем время-то было позднее. Ты действительно понимаешь, что сделал что-то приятное для людей, которые верили в нас и для которых мы играли.– Только прилетел, мне написала мама – говорит, планируется что-то грандиозное. Поэтому немного представлял. Было здорово, красочно и весело. И шумно!– Я очень хотел! Но мне запретили.– Наверное, бывает, косячу. В целях безопасности, сказали, лучше не надо. Я особо не сопротивлялся и не расстроился.