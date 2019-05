Губернатор - о финале Кубка России: "Урал" очень старался, но выигрывает - сильнейший

View this post on Instagram

«Урал» — «Локомотив» — 0:1 ?. Путь к финалу Кубка России был сложный. Наша команда очень старалась. И дошла до финала. Но выигрывает — сильнейший. Спасибо игрокам, болельщикам, спонсорам нашего клуба. Впереди ещё много сезонов. Вперед, «Урал»!