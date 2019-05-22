Губернатор - о финале Кубка России: "Урал" очень старался, но выигрывает - сильнейший

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал поражение "Урала" в финале Кубка России от "Локомотива" (0:1)."Путь к финалу Кубка России был сложный. Наша команда очень старалась и дошла до финала, но выигрывает — сильнейший. Спасибо игрокам, болельщикам, спонсорам нашего клуба, впереди еще много сезонов. Вперед, "Урал"!" — написал чиновник в инстаграме.