Губернатор - о финале Кубка России: "Урал" очень старался, но выигрывает - сильнейший

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал поражение "Урала" в финале Кубка России от "Локомотива" (0:1).

"Путь к финалу Кубка России был сложный. Наша команда очень старалась и дошла до финала, но выигрывает — сильнейший. Спасибо игрокам, болельщикам, спонсорам нашего клуба, впереди еще много сезонов. Вперед, "Урал"!" — написал чиновник в инстаграме.

Теги: Урал Локомотив
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