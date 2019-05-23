Курбан Бердыев: грусть от того, что ухожу из "Рубина"? Покидаю или не покидаю - еще неизвестно

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед началом тренировки пообщался с журналистами, подведя итоги сезона.

"Итоги сезона? Я бы сказал, что это переходный период, который связан с решениями, о которых вы знаете. В целом удовлетворительно, потому что пришлось играть практически без нападающих. Позитивно, потому что молодые приняли участие в играх.

Чей прогресс стоит отметить? Сорокин, Сагитов стал более уверенный, хотя можно было лучшего достичь. Что касается вратарей, то я доволен их игрой, были ошибки, но не без этого.

Нет грусти, что покидаю "Рубин"? Покидаю или не покидаю — еще неизвестно. Мы сказали, что о своем решении скажем через несколько дней после "Краснодара". Что касается предстоящей игры, то будет интересная игра. "Краснодар" в Лиге чемпионов. Для нас это интересно — сыграть с хорошей командой, которая на ходу. Есть интерес профессиональный". - цитирует Бердыева Sport24.ru.
Теги: Бердыев Рубин
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