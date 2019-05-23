Гжегож Крыховяк: очень рад, что "Локомотив" меня выкупил

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал победу в Кубке России.

"Очень рад победе в Кубке. Для любой команды очень важно выигрывать трофеи. Два года назад "Локо" уже делал это, потом стал чемпионом, а вот теперь мы снова с Кубком России. Это показывает, что наша команда способна выступать на самом высоком уровне и всегда борется за победу в турнире. Теперь необходимо обеспечить себе участие в Лиге чемпионов.

Очень рад, что клуб выкупил меня. Это счастье - быть частью такой команды. Хочу остаться в "Локомотиве" так долго, как это возможно.

Семин - великий тренер, крайне значимая фигура для клуба. Он пользуется огромным уважением не только среди нас, игроков, но и у болельщиков. Важность этого человека для "Локомотива" сложно переоценить", - цитирует Крыховяк Sport24.ru.
Теги: Крыховяк Локомотив
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