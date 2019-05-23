Зелимхан Бакаев – о вызове в сборную: отец говорит: нужно работать дальше

Полузащитник "Арсенала" Зелимхан Бакаев прокомментировал попадание в окончательный список сборной России.– Конечно я рад, счастлив, – сказал Бакаев. Я ставил такую цель – попасть в сборную до конца этого сезона, и я ее добился. Буду стараться проявлять себя в сборной, чтобы оправдать доверие главного тренера.– Точно! Два больших дня: вчера "Арсенал" попал в Лигу Европы, сегодня я – в сборную. Я рад, что смог внести свою лепту в общий успех команды, при этом получив вызов в сборную.– Я папе вот сообщение отправил, а он, оказывается, уже в курсе. Говорит: "Молодец, но в этом ничего особенного нет, давай, работай дальше. Теперь нужно сыграть, проявить себя".