Александр Дюков – о лимите: варианта два – или "6+5", или "8+17

Президент РФС Александр Дюков высказался насчет обсуждения лимита на легионеров на заседании исполкома организации, которое прошло в четверг.По словам Дюкова, сейчас обсуждаются два варианта лимита на легионеров, который будет действовать с сезона-2020/21: или нынешний "6+5", когда в составе команды на поле могут находиться шесть иностранцев, или "8+17", когда в заявке клуба не может быть больше восьми легионеров, но при этом все они имеют право одновременно играть.– Решение заключается в том, что в течение двух недель нужно закончить консультации с тем, чтобы окончательно принять лимит на легионеров, начиная с сезона-2020/21, – сказал Дюков. – Для меня очень важно, чтобы были единодушие и консенсус. Хочется, чтобы 85-90 процентов клубов были за одно решение. Сейчас два варианта: первый – чтобы все оставалось как есть, второй – вариант "8+17". Мнения разделились. Большее число склоняется ко второму варианту, но остаются сторонники первого. Что касается моей позиции, то я еще раз повторю: я противник лимитов и остаюсь при своем мнении. Но на данный момент было бы неправильно устраивать революцию и отказываться от лимита. В ближайшие годы мы останемся с лимитом. Мне ближе формат "8+17", мне кажется, что он позволит нам сделать шаг вперед. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы, для меня в варианте "8+17" больше плюсов.– Первое – подписание контрактов с легионерами. Все мы задаемся вопросами, почему подписывают того или иного легионера и не дают место в заявке российскому футболисту. Второе – все тренеры, с которыми я говорил, поддерживают вариант "8+17", они считают, что так проще работать. И проще принимать решение. То есть если игрок готов решать задачу, то он выходит на поле вне зависимости от паспорта.Я считаю, что вариант "8+17" сократит расходы в клубах. И в зарплатах, и в трансферной ведомости. Четвертый момент – мы хотим серьезно заниматься подготовкой спортивного резерва. Нам очень важно, чтобы молодые российские игроки получали практику.С действующим лимитом мы видим следующий подход: есть позиция, на которой играет сильный легионер, но очень часто клубы руководствуются тем, что этот игрок может получить дисквалификацию или травму, тогда на этот случай есть легионер уровня ниже, который может его заменить. Если вы посмотрите составы клубов, то есть некоторые российские игроки, шанс которых выйти на поле стремятся к нулю.Если мы посмотрим на практику, которая есть в Европе, то увидим: клубы доверяют место молодым игрокам. Может, не на постоянной основе, но шанс дают.