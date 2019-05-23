Станислав Сухина считает совпадением, что с ним "Локомотив" каждый год выигрывает трофеи

Бывший арбитр Станислав Сухина, который сейчас является начальником "Локомотива", отметил, что победы команды не связаны с его назначением.

"Это просто совпадение. Молодцы ребята и тренеры, которые в тяжелых условиях, через два дня на третий, играют, терпят и добиваются своих целей. Эмоции, конечно, сильные. Много кубков не бывает. И вообще, нормальный мужчина – он же добытчик! Поэтому каждый год надо что-нибудь тащить домой, нести и нести. С победой!", - сказал Сухина.

Теги: Сухина Локомотив
Сегодня, 17:42
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