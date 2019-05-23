Станислав Сухина считает совпадением, что с ним "Локомотив" каждый год выигрывает трофеи

«Нормальный мужчина – добытчик! Каждый год надо нести что-то домой».

Комментарий с поля, который вы так ждали ?

Такого начальника команды Станислава Сухину вы ещё не видели ?#ЭтоНашаИС10РИЯ pic.twitter.com/nKK3uCIt1p — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 23, 2019

Бывший арбитр Станислав Сухина, который сейчас является начальником "Локомотива", отметил, что победы команды не связаны с его назначением."Это просто совпадение. Молодцы ребята и тренеры, которые в тяжелых условиях, через два дня на третий, играют, терпят и добиваются своих целей. Эмоции, конечно, сильные. Много кубков не бывает. И вообще, нормальный мужчина – он же добытчик! Поэтому каждый год надо что-нибудь тащить домой, нести и нести. С победой!", - сказал Сухина.