КДК оштрафовал "Зенит" на 80 тысяч рублей за пиротехнику на матче с "Ростовом"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Зенит" на 80 тысяч рублей за то, что болельщики команды из Санкт-Петербурга использовали пиротехнику во время матча 29-го тура российской Премьер-Лиги с "Ростовом".

На 70 тысяч рублей оштрафован "Рубин", болельщики которого скандировали нецензурные выражения в адрес фанатов "Анжи".

За скандирование фанатами "Енисея" ненормативной лексики в адрес судьи на матче с "Динамо" красноярский клуб оштрафован на 60 тысяч рублей.

Sport24
Теги: Зенит Ростов
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