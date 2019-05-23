Сергей Прядкин: решение по лимиту на легионеров отложили до июня

Президент РФПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему на заседании исполкома РФС было принято решение отложить решение по лимиту на легионеров."Решение по лимиту на легионеров мы отложили. Учитывая то, что мнение среди клубов разделилось, приняли решение провести консультацию. В июне месяце решение должно быть принято. Решали между схемами 8-17 или оставить 6-5. На Конференции РФС тему лимита подниматься не будет. 25 декабря 2017 года было принято решение реализовать стратегию. Исполком действует в его рамках. Кроме того, единогласно утвердили регламент молодежного первенства. Утверждали регламент нового юношеского турнира", - цитирует Прядкина [leech=http://sport-express.ru]"Спорт-Экспресс"[/leech.