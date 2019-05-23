Григорий Иванов: "Урал" примет любое решение исполкома о лимите на легионеров
Президент ФК "Урал" Григорий Иванов прокомментировал решение РФС отложить принятие решения о лимите на легионеров на сезон 2020/21.
"Я изучал документы и не знаю, почему вопрос о лимите на легионеров отложен. Мы примем любое решение исполкома. Там заседают профессионалы и они примут правильное решение. В следующем сезоне все останется по-прежнему, а новый лимит будет действовать с сезона 2020/21", - цитирует Иванова Sport24.ru.
"Я изучал документы и не знаю, почему вопрос о лимите на легионеров отложен. Мы примем любое решение исполкома. Там заседают профессионалы и они примут правильное решение. В следующем сезоне все останется по-прежнему, а новый лимит будет действовать с сезона 2020/21", - цитирует Иванова Sport24.ru.