Григорий Иванов: "Урал" примет любое решение исполкома о лимите на легионеров

Президент ФК "Урал" Григорий Иванов прокомментировал решение РФС отложить принятие решения о лимите на легионеров на сезон 2020/21.

"Я изучал документы и не знаю, почему вопрос о лимите на легионеров отложен. Мы примем любое решение исполкома. Там заседают профессионалы и они примут правильное решение. В следующем сезоне все останется по-прежнему, а новый лимит будет действовать с сезона 2020/21", - цитирует Иванова Sport24.ru.
Теги: Иванов Урал
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