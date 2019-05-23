КДК оштрафовал "Спартак" на 250 тысяч рублей по итогам матча с "Крыльями Советов"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которыми наказали клубы по итогам 29-го тура чемпионата России.
По матчу "Уфа" — "Оренбург" (0:2) КДК РФС оштрафовал "Оренбург" на 10 тысяч рублей за нарушение регламента — на пресс конференции была несогласованная с РПЛ кандидатура тренера.
По матчу "Крылья Советов" — "Спартак" (1:2) КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (у "Спартака" 6 желтых карточек). Так же болельщики использовали две ракетницы, 4 петарды и 5 файеров. "Спартак" оштрафован на 150 тысяч рублей.
Два болельщика "Крыльев Советов" выбегали на поле. За необеспечение безопасности и массовое появление на поле посторонних лиц "Крылья Советов" оштрафованы на 150 тысяч", - цитирует Григорьянца Sport24.
По матчу "Уфа" — "Оренбург" (0:2) КДК РФС оштрафовал "Оренбург" на 10 тысяч рублей за нарушение регламента — на пресс конференции была несогласованная с РПЛ кандидатура тренера.
По матчу "Крылья Советов" — "Спартак" (1:2) КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (у "Спартака" 6 желтых карточек). Так же болельщики использовали две ракетницы, 4 петарды и 5 файеров. "Спартак" оштрафован на 150 тысяч рублей.
Два болельщика "Крыльев Советов" выбегали на поле. За необеспечение безопасности и массовое появление на поле посторонних лиц "Крылья Советов" оштрафованы на 150 тысяч", - цитирует Григорьянца Sport24.