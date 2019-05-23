Гурам Аджоев: нам всё равно, какой будет лимит – поддержим любое решение РФС

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал возможные изменения в лимите на легионеров.

"Попадание в Лигу Европы — огромный праздник и для города, и для области. Ребята заслужили там сыграть. Беляев, Мирзов и Бакаев – молодцы, я лично поздравил их с вызовом в сборную. У них всё будет нормально. В сборной игроков "Арсенала" больше, чем из "Спартака"? Они это заслужили.

Что касается лимита, то можно сделать и "8+17", а можно оставить как есть: нам, честно говоря, всё равно. Мы поддержим решение исполкома. Неопределённости в формировании состава из-за этого нет", - цитирует Аджоева "Чемпионат".
Теги: Аджоев Арсенал Тула
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