"Урал" готов продать Эль-Кабира в "Динамо"

"Урал" готов расстаться с полузащитником Отманом Эль-Кабиром в летнее трансферное окно.

Предметный интерес к Эль-Кабиру проявляет "Динамо", которое уже ведет переговоры об условиях личного контракта игрока.

Сумма отступных, прописанная в контракте 27-летнего футболиста, составляет 2,5 млн евро.

Sport24.ru
Теги: Урал Динамо Эль-Кабир
Сегодня, 00:30
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