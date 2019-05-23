"Урал" готов продать Эль-Кабира в "Динамо"

"Урал" готов расстаться с полузащитником Отманом Эль-Кабиром в летнее трансферное окно.Предметный интерес к Эль-Кабиру проявляет "Динамо", которое уже ведет переговоры об условиях личного контракта игрока.Сумма отступных, прописанная в контракте 27-летнего футболиста, составляет 2,5 млн евро.