"Ньюкасл" рассматривает возможность покупки Фернандеса у ЦСКА

"Ньюкасл" изучает вариант с приобретением защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, утверждает Daily Star.

В то же время, по информации издания, британский клуб пока не может вести конкретные переговоры с кем-либо из потенциальных новичков, так как остается неясной судьба Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера.

Sport24.ru
Теги: Ньюкасл АПЛ Фернандес ЦСКА
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