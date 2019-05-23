"Ньюкасл" рассматривает возможность покупки Фернандеса у ЦСКА
"Ньюкасл" изучает вариант с приобретением защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, утверждает Daily Star.
В то же время, по информации издания, британский клуб пока не может вести конкретные переговоры с кем-либо из потенциальных новичков, так как остается неясной судьба Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера.
Sport24.ru
В то же время, по информации издания, британский клуб пока не может вести конкретные переговоры с кем-либо из потенциальных новичков, так как остается неясной судьба Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера.
Sport24.ru