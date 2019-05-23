Дмитрий Тарасов: чувствую себя на 23 года, как мой номер на майке

32-летний полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что не считает себя возрастным игроком.

— С чем связываете свой личный прогресс во второй части сезона?

— Только с доверием главного тренера. Я готовлюсь к каждой игре, тренируюсь, всегда готов помогать команде, но только наставник решает, когда я буду нужен на поле. Поэтому спасибо Юрию Павловичу за доверие.

— У вас уже достаточно серьезный возраст для футболиста. Вы это ощущаете?

— Это абсолютно не серьезный возраст для спорта. Если человек следит за собой, то нет вообще никаких проблем. Чувствую себя на 23 года, как мой номер на майке.

— Летом у вас заканчивается контракт с "Локомотивом". Есть ли какие-то новости относительно вашего будущего?

— Пока не знаю. Контракт кончается через месяц, поэтому об этом сейчас не думаю. Главное, что мы выиграли Кубок, нужно теперь взять второе место в РПЛ, а уже потом будем разговаривать.

"Известия"
Теги: Тарасов Локомотив
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