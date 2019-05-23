Дмитрий Тарасов: чувствую себя на 23 года, как мой номер на майке

32-летний полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что не считает себя возрастным игроком.— Только с доверием главного тренера. Я готовлюсь к каждой игре, тренируюсь, всегда готов помогать команде, но только наставник решает, когда я буду нужен на поле. Поэтому спасибо Юрию Павловичу за доверие.— Это абсолютно не серьезный возраст для спорта. Если человек следит за собой, то нет вообще никаких проблем. Чувствую себя на 23 года, как мой номер на майке.— Пока не знаю. Контракт кончается через месяц, поэтому об этом сейчас не думаю. Главное, что мы выиграли Кубок, нужно теперь взять второе место в РПЛ, а уже потом будем разговаривать.