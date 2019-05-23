Дмитрий Тарасов: чувствую себя на 23 года, как мой номер на майке
32-летний полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что не считает себя возрастным игроком.
— С чем связываете свой личный прогресс во второй части сезона?
— Только с доверием главного тренера. Я готовлюсь к каждой игре, тренируюсь, всегда готов помогать команде, но только наставник решает, когда я буду нужен на поле. Поэтому спасибо Юрию Павловичу за доверие.
— У вас уже достаточно серьезный возраст для футболиста. Вы это ощущаете?
— Это абсолютно не серьезный возраст для спорта. Если человек следит за собой, то нет вообще никаких проблем. Чувствую себя на 23 года, как мой номер на майке.
— Летом у вас заканчивается контракт с "Локомотивом". Есть ли какие-то новости относительно вашего будущего?
— Пока не знаю. Контракт кончается через месяц, поэтому об этом сейчас не думаю. Главное, что мы выиграли Кубок, нужно теперь взять второе место в РПЛ, а уже потом будем разговаривать.
"Известия"
— С чем связываете свой личный прогресс во второй части сезона?
— Только с доверием главного тренера. Я готовлюсь к каждой игре, тренируюсь, всегда готов помогать команде, но только наставник решает, когда я буду нужен на поле. Поэтому спасибо Юрию Павловичу за доверие.
— У вас уже достаточно серьезный возраст для футболиста. Вы это ощущаете?
— Это абсолютно не серьезный возраст для спорта. Если человек следит за собой, то нет вообще никаких проблем. Чувствую себя на 23 года, как мой номер на майке.
— Летом у вас заканчивается контракт с "Локомотивом". Есть ли какие-то новости относительно вашего будущего?
— Пока не знаю. Контракт кончается через месяц, поэтому об этом сейчас не думаю. Главное, что мы выиграли Кубок, нужно теперь взять второе место в РПЛ, а уже потом будем разговаривать.
"Известия"