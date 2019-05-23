Владимир Газзаев опроверг переговоры с "Кайратом": я душой и сердцем с "Тоболом"

Главный тренер костанайского "Тобола" Владимир Газзаев назвал недостоверной информацию о своих переговорах с "Кайратом".

"Честно говоря, не могу понять, откуда взялась эта информация. Я душой и сердцем сегодня с "Тоболом". Я ни с кем не вел и не веду никаких переговоров.

У нас прекрасная команда. Мы делаем все, чтобы отблагодарить нашего акима, который создает прекрасные условия, уделяет нам большое внимание", - цитирует Газзаева Kazfootball.
Теги: Газзаев Кайрат Тобол
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