Настоятель храма в Екатеринбурге: "Урал" и не мог выиграть у "Локо" – побеждает консолидация, а не гражданское противостояние

Настоятель Храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло объяснил поражение "Урала" в финале Кубка России от "Локомотива" проблемами вокруг строительства храма в сквере около "Екатеринбург-Арены".

"Урал" и не мог выиграть! Это мое мнение. Выигрывает победный дух, выигрывает консолидация, выигрывает народ! А не две стороны гражданского противостояния.

Мой сын вчера плакал, потому что он в этом же "Урале" в самой маленькой команде с настоящей майкой играет. И мне тяжело было его успокоить.

Я не могу ему пока объяснить, почему это произошло. Но я понимаю, что новые победы в нашем городе, в том числе и в спорте, возможны только тогда, когда мы преодолеем сильнейший кризис разделения", – сказал священник.

Напомним, что после протестов против строительства храма в сквере президент РФ Владимир Путин поручил провести опрос и выяснить мнение граждан насчет строительства, большая часть опрошенных высказалась против.

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Теги: Урал Локомотив
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