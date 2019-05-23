Хердюр Магнуссон: миссия ЦСКА – закончить сезон выше "Спартака"

Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон подвел предварительные итоги выступления команды в текущем сезоне.

"У нас абсолютно новая команда, мы неплохо начали этот сезон. Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, но есть досада, что не продолжили выступление в Европе весной, в Лиге Европы – домашнее поражение от "Виктории" стало определяющим.

Ну а вторая часть чемпионата, после перерыва, далась нам очень сложно. Мы пытались изо всех сил, но у нас молодая, перспективная команда. Я с оптимизмом смотрю в следующий сезон, мы точно будем лучше, чем в этом сезоне.

Сейчас миссия на оставшуюся часть – закончить сезон выше "Спартака".

Да, летом произойдут какие-то изменения в команде – кто-то уйдет, кто-то придет. Я не руководитель клуба, не занимаюсь трансферами, но надеюсь, что основа сохранится, а мы будем бороться за первые два места в чемпионате", - цитирует Магнуссона ТАСС.
Теги: Магнуссон ЦСКА Спартак
Сегодня, 11:16
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