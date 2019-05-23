Дмитрий Тарасов: Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли. В итоге выпил шампанского из Кубка России

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от победы в Кубке России.

"Это очень здорово. Все-таки для этого мы и играем в футбол: чтобы завоевывать титулы, брать медали, выигрывать кубки. Этот финал был для нас первоочередной задачей. Мы ее выполнили, теперь впереди еще одна игра в чемпионате России. Если победим в заключительном туре "Уфу" и возьмем серебряные медали первенства, то в принципе сезон можно будет назвать хорошим.

Зачем после награждения тащил в раздевалку Федора Смолова? Он весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного. До матча сказал ему, что если мы выиграем Кубок, то он обязательно выпьет из него шампанского. Он ответил — посмотрим. В итоге выпил", - цитируют Тарасова "Известия".
Теги: Смолов Тарасов Локомотив
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