Дмитрий Тарасов: Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли. В итоге выпил шампанского из Кубка России
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от победы в Кубке России.
"Это очень здорово. Все-таки для этого мы и играем в футбол: чтобы завоевывать титулы, брать медали, выигрывать кубки. Этот финал был для нас первоочередной задачей. Мы ее выполнили, теперь впереди еще одна игра в чемпионате России. Если победим в заключительном туре "Уфу" и возьмем серебряные медали первенства, то в принципе сезон можно будет назвать хорошим.
Зачем после награждения тащил в раздевалку Федора Смолова? Он весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного. До матча сказал ему, что если мы выиграем Кубок, то он обязательно выпьет из него шампанского. Он ответил — посмотрим. В итоге выпил", - цитируют Тарасова "Известия".
"Это очень здорово. Все-таки для этого мы и играем в футбол: чтобы завоевывать титулы, брать медали, выигрывать кубки. Этот финал был для нас первоочередной задачей. Мы ее выполнили, теперь впереди еще одна игра в чемпионате России. Если победим в заключительном туре "Уфу" и возьмем серебряные медали первенства, то в принципе сезон можно будет назвать хорошим.
Зачем после награждения тащил в раздевалку Федора Смолова? Он весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного. До матча сказал ему, что если мы выиграем Кубок, то он обязательно выпьет из него шампанского. Он ответил — посмотрим. В итоге выпил", - цитируют Тарасова "Известия".