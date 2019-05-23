Артём Дзюба назвал финал "Игры престолов" безобразием
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба крайне недоволен заключительным эпизодом сериала "Игра престолов".
"Финал "Игры престолов"? – Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать", - цитирует Дзюбу официальный сайт "Зенита" .
"Финал "Игры престолов"? – Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать", - цитирует Дзюбу официальный сайт "Зенита" .