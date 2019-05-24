Игроки ЦСКА поздравили Гончаренко с рождением дочери
Футболисты московского ЦСКА поздравили наставника Виктора Гончаренко. В его в семье родилась дочь.
Белорусскому специалисту, второй раз ставшему отцом, пришлось пройти через поздравительный коридор
Белорусскому специалисту, второй раз ставшему отцом, пришлось пройти через поздравительный коридор
Даже главному тренеру не избежать поздравительного коридора после пополнения в семье ? pic.twitter.com/1V7J9seV5F— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 24, 2019