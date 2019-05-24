Игроки ЦСКА поздравили Гончаренко с рождением дочери

Футболисты московского ЦСКА поздравили наставника Виктора Гончаренко. В его в семье родилась дочь.

Белорусскому специалисту, второй раз ставшему отцом, пришлось пройти через поздравительный коридор

Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 16:06
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