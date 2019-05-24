Шамиль Газизов: расширение РПЛ экономически выгодно

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал "Спорт-Экспрессу", как он относится к идее расширения премьер-лиги до 18 клубов, что может случиться с сезона 2020-21:

– "Уфа" поддерживает проект расширения чемпионата. Мы одними из первых озвучили подобную идею, еще года два назад, – сказал Газизов. – Нужно, чтобы в премьер-лиге больше матчей проводилось на высоком уровне. После увеличения числа участников РПЛ, минимум на 30 российских игроков станет больше и рынок по деньгам чуть спадет. Даже с экономической точки зрения получается интересно.

Для сборной – тоже подспорье, потому что выбор футболистов станет больше. Конкурентоспособность в чемпионате повысится. Плюс зрительский по регионам увеличится. Сейчас в России неплохая спортивная инфраструктура, ее надо и дальше развивать. Как видите, много факторов "за" есть.

Как уместить эти матчи в наш календарь? Если мы все напряжемся, то получится нормально. Надо играть не в недельном цикле, а в ином. Вот и все. Здесь требуется обсуждение, - сказал Газизов.

Мы не ждём перемен. Дюков ничего не исправит

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Теги: Газизов Уфа РФС
Сегодня, 17:01
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