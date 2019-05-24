Дзюба: больше люблю чужие дни рождения

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба рассказал, почему ему больше нравится отмечать чужие дни рождения:


- В ближайшие выходные в Петербурге пройдет сразу несколько праздничных событий, посвященных дню рождения "Зенита", дню города и чемпионству. Отмечаете ли вы важные для вас даты как-то по-особенному?

– Свой день рождения я не особо отмечаю. Больше люблю чужие дни рождения – на них как-то проще веселиться.

– Правда ли, что в тоннеле, который в "Зените" принято устраивать для именинников, вы бьете сильнее всех?

– Отчасти. Смотря кто пробегает. Ну и потом наступает момент, когда бежать приходится мне. Так что я не люблю свой день рождения – ведь команда только этого и ждет.

– Какое событие вы больше ждете в воскресенье – матч против "Енисея" или чемпионский парад?

– Матч. Это будет последняя игра в сезоне, хочется порадовать болельщиков. Тем более, что проиграли в Ростове. Хочется завершить чемпионат на победной ноте. К тому же, соперник тоже наверняка захочет хлопнуть дверью напоследок.

– Что скажете Луишу Нету, который будет прощаться с "Зенитом"?

– Луиш – один из моих любимчиков в команде, потрясающий парень, один из примеров как нужно готовить себя к матчам. Будем скучать по нему, - приводит слова футболиста официальный сайт "Зенита".

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Фото: Вячеслав Евдокимов
Сегодня, 18:10
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