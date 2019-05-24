Задолженность РФС по заемным средствам – 150 млн рублей, дебиторская – 370 млн

Председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко рассказал о долгах Российского футбольного союза:

- В целом цифры хорошие. В 2018 году не было дополнительных займов, идет погашение кредитов. За год было выплачено 64 миллиона в соответствии с графиком.

Задолженность по кредитам для таких объемов стала нормальной, управляемой и составляет 150 миллионов. Просроченной задолженности давно нет.

В 2019 году поставлена задача погасить еще 64,5 миллиона. Оставшиеся 85,5 млн – в 2020 году. В смете на 2019 год привлечения кредитов и займов нет.

Активы и пассивы в хорошем состоянии. Главное, что чистые активы РФС за последние два года растут. На 31 декабря они составляли 90 миллионов. В этом году будет увеличение.

По дебиторской задолженности РФС также активно работает. В текущем году она снизилась еще более чем на 50 млн рублей и составляет 370 млн, - сказал Перонко.

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Теги: РФС Дюков
Сегодня, 20:18
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