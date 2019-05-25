"Зенит" обратился к болельщикам перед заключительным матчем сезона
"Зенит" на своем официальном сайте обратился к фанатам перед матчем 30-го тура премьер-лиги против "Енисея".
"Футбольный клуб "Зенит" поддерживает инициативу прохода, посвященного завоеванию кубка чемпионов Российской Премьер-лиги, и направленного на демонстрацию единства всех болельщиков нашей команды. Сине-бело-голубые убедительно просят участников шествия воздержаться от противоправных действий, которые могли бы повлечь за собой массовые беспорядки и испортить наш общий праздник", - передает официальный сайт "Зенита".
"Футбольный клуб "Зенит" поддерживает инициативу прохода, посвященного завоеванию кубка чемпионов Российской Премьер-лиги, и направленного на демонстрацию единства всех болельщиков нашей команды. Сине-бело-голубые убедительно просят участников шествия воздержаться от противоправных действий, которые могли бы повлечь за собой массовые беспорядки и испортить наш общий праздник", - передает официальный сайт "Зенита".