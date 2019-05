Сергей Семак оценил проникновенный пост жены: лучше написать поздравление дочери невозможно

View this post on Instagram

Намерением усыновить ребёнка я загорелась ещё в детстве, когда стала невольным свидетелем драмы, разорвавшей мне душу на части. В семье соседей произошло несчастье - женщина покончила собой, перерезав вены в ванной, а её мужа по кличке «Сизый» посадили в тюрьму. Маленькую девочку Аню, белокурого ангела с пронзительными голубыми глазами, лет шести, забирали в детский дом при нас. Когда я обратилась к родителям с просьбой удочерить эту девочку, мама решительно ответила отказом: «от осины не родятся апельсины». Оставшись один на один со своим горьким отчаянием, я поняла, что когда вырасту обязательно спасу хотя бы одного ребёнка. До того как в моей жизни появилась Таня, я чуть было не удочерила Зою, ВИЧ инфицированную четырехлетнюю девочку из Сибири, но тогда наш духовник категорично высказался против, сказав, что о приёмных детях я могу задуматься только когда младшая дочь Илария закончит среднюю школу, то есть по прошествии десяти лет... Его советы много значили для меня и я запретила себе просматривать сайты детских домов, волонтерские форумы, впав в затяжную депрессию от невозможности двигаться дальше по зову сердца. Накануне восьмого марта, три года назад, я сильно заболела, ворочаясь в предрассветных сумерках в полубреду, снова открыла знакомый сайт усыновителей. Танина видео анкета мгновенно привела меня в чувство. С первых минут я точно знала, что это мой ребёнок. Против были все, мама по телефону сказала: «ты сошла с ума» и повесила трубку, остальные эмоционально взывали к моему «помутившемуся рассудку», недоумевая зачем мне понадобилось выйти из зоны комфорта, взвалив на себя такой крест. Духовник поначалу ничего и слышать не хотел, но я написала ему длинное письмо, где последовательно изложила все свои мысли и чувства на этот счёт. Конечным аргументом было то, что Бог создал нас свободными людьми и если искреннее желание человека не имеет под собой греховной природы, то с крепкой верой в высший промысел и предопределение, прошу поставить божественную печать под моим волеизъявлением, принимая на себя всю ответственность за возможные последствия. (Продолжение в карусели)