"Спартак" не будет продлевать контракт с нападающим Лопатиным

"Спартак" не будет продлевать контракт с нападающим Даниилом Лопатиным.

Лопатин перешел в академию "Спартака" из академии "Рубина" летом 2014 года. В 2016 году был переведен в "Спартак-2".

В сезоне-2018/19 18-летний футболист провел 24 матча в молодежном первенстве России (4 гола, 4 результативные передачи) и 7 игр в ФНЛ, где не отметился результативными действиями.

Sport24
Теги: Спартак
Сегодня, 00:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама