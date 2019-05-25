"Спартак" не будет продлевать контракт с нападающим Лопатиным

"Спартак" не будет продлевать контракт с нападающим Даниилом Лопатиным.Лопатин перешел в академию "Спартака" из академии "Рубина" летом 2014 года. В 2016 году был переведен в "Спартак-2".В сезоне-2018/19 18-летний футболист провел 24 матча в молодежном первенстве России (4 гола, 4 результативные передачи) и 7 игр в ФНЛ, где не отметился результативными действиями.