"Енисей" предложил "Зениту" устроить живой коридор для игроков красноярской команды

"Енисей", досрочно лишившийся шансов на сохранение прописки в РПЛ, выступил с предложением ввести "обряд удачи" и организовывать на поле живой коридор для команд, вылетевших из РПЛ по итогам сезона."В некоторых лигах есть чемпионский коридор, давайте в РПЛ введем обряд удачи? Когда чемпионская команда провожает живым коридором вылетающую, чтобы та вернулась в следующем сезоне! "Зенит", согласны?" — гласит обращение в твиттере "Енисея".