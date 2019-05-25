"Енисей" предложил "Зениту" устроить живой коридор для игроков красноярской команды

"Енисей", досрочно лишившийся шансов на сохранение прописки в РПЛ, выступил с предложением ввести "обряд удачи" и организовывать на поле живой коридор для команд, вылетевших из РПЛ по итогам сезона.

"В некоторых лигах есть чемпионский коридор, давайте в РПЛ введем обряд удачи? Когда чемпионская команда провожает живым коридором вылетающую, чтобы та вернулась в следующем сезоне! "Зенит", согласны?" — гласит обращение в твиттере "Енисея".
Теги: Енисей Зенит
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