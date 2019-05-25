"Краснодар" – "Рубин": Каборе и Перейра выйдут в старте "быков"
"Краснодар" и "Рубин" определились со стартовыми составами на матч 30-го тура чемпионата России.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
"Рубин": Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
"Рубин": Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз.