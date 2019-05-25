ЦСКА – "Крылья Советов": Щенников начнет встречу с первых минут

ЦСКА и "Крылья Советов" определились со стартовыми составами на заключительный матч 30-й тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев – Щенников, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Фернандес – Ахметов, Обляков, Бийол – Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Кырнац, Васин, Чернов, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Эрнандес, Нисимура.

"Крылья Советов": Конюхов – Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Зотов – Ткачук, Тимофеев, Антон, Мохаммед, Яковлев – Шейдаев.

Запасные: Рыжиков, Денисов, Овсянников, Шишкин, Карпов, Рохель, Зиньковский, Киселев.
Теги: ЦСКА Крылья Советов
Сегодня, 13:20
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