ЦСКА – "Крылья Советов": Щенников начнет встречу с первых минут
ЦСКА и "Крылья Советов" определились со стартовыми составами на заключительный матч 30-й тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев – Щенников, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Фернандес – Ахметов, Обляков, Бийол – Чалов, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Кырнац, Васин, Чернов, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Эрнандес, Нисимура.
"Крылья Советов": Конюхов – Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Зотов – Ткачук, Тимофеев, Антон, Мохаммед, Яковлев – Шейдаев.
Запасные: Рыжиков, Денисов, Овсянников, Шишкин, Карпов, Рохель, Зиньковский, Киселев.
ЦСКА: Акинфеев – Щенников, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Фернандес – Ахметов, Обляков, Бийол – Чалов, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Кырнац, Васин, Чернов, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Эрнандес, Нисимура.
"Крылья Советов": Конюхов – Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Зотов – Ткачук, Тимофеев, Антон, Мохаммед, Яковлев – Шейдаев.
Запасные: Рыжиков, Денисов, Овсянников, Шишкин, Карпов, Рохель, Зиньковский, Киселев.