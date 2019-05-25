"Локомотив" – "Уфа": Смолов и Фернандеш - в стартовом составе
"Локомотив" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 30-го тура чемпионата России.
"Локомотив": Гильерме, Идову, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.
"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Круговой, Йокич, Неделчару, Кротов, Пауревич, Карп, Салатич, Бизяк.
"Локомотив": Гильерме, Идову, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.
"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Круговой, Йокич, Неделчару, Кротов, Пауревич, Карп, Салатич, Бизяк.