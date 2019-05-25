"Локомотив" – "Уфа": Смолов и Фернандеш - в стартовом составе

"Локомотив" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 30-го тура чемпионата России.

"Локомотив": Гильерме, Идову, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.

"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Круговой, Йокич, Неделчару, Кротов, Пауревич, Карп, Салатич, Бизяк.
Теги: Локомотив Уфа
Сегодня, 13:23
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