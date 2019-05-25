Одисе Роши подписал трехлетний контракт с "Ахматом"
"Ахмат" в своем официальном инстаграме объявил о продлении контракта с полузащитником Одисе Роши.
Новое соглашение с 28-летним албанцем рассчитано на три года.
Новое соглашение с 28-летним албанцем рассчитано на три года.
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Полузащитник грозненцев Одисе Роши ещё ближайшие три года проведёт в клубе. Сегодня стороны подписали новый трехлетний контракт. В «Ахмат» Роши перешёл летом 2016 года. В завершающемся сезоне из-за травмы и долгого лечения Одисе смог принять участие только в двенадцати матчах.