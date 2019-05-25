Одисе Роши подписал трехлетний контракт с "Ахматом"

"Ахмат" в своем официальном инстаграме объявил о продлении контракта с полузащитником Одисе Роши.

Новое соглашение с 28-летним албанцем рассчитано на три года.

Теги: Роша Ахмат
Сегодня, 13:43
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