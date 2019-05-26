Милош Красич: я завершил карьеру. Буду отдыхать, а дальше посмотрим

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич сообщил, что завершил игровую карьеру.

34-летний серб посетил матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА — "Крылья Советов".

"Все, я завершил карьеру. Этот год буду полностью отдыхать, дальше посмотрим", - цитирует Красича Sport24.ru.
Теги: Красич ЦСКА
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