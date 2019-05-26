Милош Красич: я завершил карьеру. Буду отдыхать, а дальше посмотрим
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич сообщил, что завершил игровую карьеру.
34-летний серб посетил матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА — "Крылья Советов".
"Все, я завершил карьеру. Этот год буду полностью отдыхать, дальше посмотрим", - цитирует Красича Sport24.ru.
34-летний серб посетил матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА — "Крылья Советов".
"Все, я завершил карьеру. Этот год буду полностью отдыхать, дальше посмотрим", - цитирует Красича Sport24.ru.