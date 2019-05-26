Сергей Силкин: возвращение Фёдора Смолова в "Динамо" было бы очень неплохим событием

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервьюпрокомментировал игру своей экс-команды в матче 30-го тура Премьер-Лиги против "Арсенала" (3:3), а также подвёл итоги сезона.Обе команды играли не собрано у своих ворот, отсюда и много голов. "Динамо" трижды выходило вперёд, но "Арсенал" восстанавливал равновесие. Думаю, что результат справедливый. Обе команды на момент встречи свои задачи решили, поэтому матч во многом был похож на товарищеский. Оба коллектива порадовали результативностью, но я не могу сказать, что была какая-то серьёзная борьба, будто какой-то из команд победа нужна во что бы то ни стало. Да и каких-то красивых комбинаций, которые приводили к мячам, не было. Мячи залетали в ворота после ошибок обороняющихся, что говорит о том, что оба коллектива находились одной ногой в отпуске.Очень хороший стадион, очень уютный. Правда, праздник удался бы ещё больше, если бы команда победила. Начался новый этап, и хотелось, чтобы команда на новом стадионе побеждала и задавала тон. Выиграть не получилось, это не радует, но была праздничная атмосфера, хорошая и дружелюбная. Будет ли стадион заполнятся так же, как сегодня? Всё зависит от игры команды. Но стадион в любом случае будут посещать больше, чем Химки. Тут вышел из метро и уже на стадионе, а в Химки не каждый болельщик решится доехать.Учитывая результаты "Динамо" в последних турах, очевидно, что если бы "Крылья Советов" или "Уфа" играли чуть успешней, у нашей команды возникли бы более серьёзные проблемы. При всех делах, у команд, которые выше "Динамо", составы ни чем не лучше. В начале сезона я говорил, что эта команда способна побороться за 7-8 место, но не сложилось.На тренерской позиции изменений не ожидаю. Пришёл новый спортивный директор Роман Орещук, и это означает, что Хохлов остаётся. Наверняка скоро начнётся работа над усилением состава, но чтобы рассуждать на эту тему необходимо знать о бюджете клуба. ВТБ - очень серьёзный банк, который наверняка поставит серьёзную задачу перед командой на следующий сезон. А для этой задачи, думаю, игроков 5-6 "Динамо" необходимы. Во все линии нужны футболисты. Думаю, качественные приобретения будут сделаны. В каждую линию, кроме вратарской, по паре игроков было бы здорово. На мой взгляд, возвращение Фёдора Смолова в "Динамо" было бы очень неплохим событием.Трудно кого-то выделить, ярких звёзд не было, потому что команда на протяжении всего чемпионата выглядела единым коллективом. Конечно, в атаке выделялся Луценко, а вернувшийся зимой Юсупов очень усилил среднюю линию. Я рад, что молодой Евгеньев закрепился в составе, он импонировал мне ещё по молодёжной команде. Те же Грулёв и Москвичёв... приятно, что тренер подтаскивает молодых. Они должны составить конкуренцию новым игрокам и тем, кто останется. Когда играют свои воспитанники - эти ребята когда окрепнут совсем по-другому будут относиться к клубу и поведут его вперёд.