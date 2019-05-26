Милош Красич: у ЦСКА все будет хорошо. Спад весной связан с молодостью команды
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич, посетивший матч 30-го тура РПЛ, в котором армейцы принимают "Крылья Советов", высказал мнение о выступлении красно-синих в нынешнем сезоне.
"Специально приехал на эту игру, это моя инициатива. Выдался свободный уикэнд, решил увидеть новый стадион своими глазами, еще не был тут. Все супер, арена фантастическая. Болельщики просто замечательные, тепло меня приняли. Удачи ЦСКА в будущем. Команда молодая, но при этом футболисты выглядят очень хорошо. Не так много смотрел игр в этом сезоне, но все время следил. Этот сезон получился не столь успешным, как прошлый. Но у нее все впереди, все игроки еще очень молоды. Влашич? Очень классный игрок. Надеюсь, он останется в ЦСКА. Бистрович тоже нравится. Матчи в Лиге чемпионов? Да, эти встречи смотрел. Для такой молодой команды они смотрелись очень хорошо. Матчи с "Реалом" сыграли просто замечательно. Почему весной произошел спад? Для ЦСКА это ненормально, но опять скажу про молодость команды. Все у них будет хорошо.
С кем уже пообщался? С Рахимичем чуть ли не каждый день общаемся. А так год назад виделся с братьями Березуцкими, Жирковым. Когда "Зенит" играл с "Фенербахче", общался с Ивановичем", - цитирует Красича Sport24.ru.
"Специально приехал на эту игру, это моя инициатива. Выдался свободный уикэнд, решил увидеть новый стадион своими глазами, еще не был тут. Все супер, арена фантастическая. Болельщики просто замечательные, тепло меня приняли. Удачи ЦСКА в будущем. Команда молодая, но при этом футболисты выглядят очень хорошо. Не так много смотрел игр в этом сезоне, но все время следил. Этот сезон получился не столь успешным, как прошлый. Но у нее все впереди, все игроки еще очень молоды. Влашич? Очень классный игрок. Надеюсь, он останется в ЦСКА. Бистрович тоже нравится. Матчи в Лиге чемпионов? Да, эти встречи смотрел. Для такой молодой команды они смотрелись очень хорошо. Матчи с "Реалом" сыграли просто замечательно. Почему весной произошел спад? Для ЦСКА это ненормально, но опять скажу про молодость команды. Все у них будет хорошо.
С кем уже пообщался? С Рахимичем чуть ли не каждый день общаемся. А так год назад виделся с братьями Березуцкими, Жирковым. Когда "Зенит" играл с "Фенербахче", общался с Ивановичем", - цитирует Красича Sport24.ru.