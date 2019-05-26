Максим Деменко: хоть "Краснодар" и сыграет в квалификации ЛЧ - это всё равно большое достижение

Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко в интервью для Rusfootball.info после матча "быков" против "Рубина" (1:0) в 30-м туре Премьер-Лиги подвёл итоги сезона.



Конечно, команда могла финишировать ещё выше, ведь предпосылки к этому были, но, к сожалению, "Краснодар" несколько раз оступился. С другой стороны, если оценивать в целом, это в любом случае успех для клуба. "Быки" вырвали путёвку в Лигу чемпионов в упорной борьбе со столичными клубами, и хоть "Краснодар" сыграет в квалификации ЛЧ - это всё равно большое достижение.Не будем забывать, что в ушедшем сезоне "Краснодар" играл в Лиге Европы, и выступил там достойно. Другой вопрос в том, что глубина скамейки оставляет желать лучшего, и это наверняка понимают руководство клуба. Участие в трёх турнирах - тяжёлое испытание, для которого нужно 15-16 более-менее равноценных футболистов. И это не вопрос одного сезона, такое происходит уже продолжительное время. Глубину скамейки необходимо увеличить.Это хорошие футболисты, они внесли свой вклад в достижения "Краснодара". По меркам чемпионата России это очень заметные игроки, которые хорошо были вписаны в командную игру. Об их уходе было известно заранее, и, наверное, у руководства есть какой-то план для их замены.Достаточно интересный футболист, но его будущее находится под вопросом, вероятно, из-за поджимающих более молодых игроков, того же Игнатьева. В любом случае, мы можем быть уверены в том, что селекционная служба клуба всегда работала довольно точно, все новички хорошо вписываются в команду, а уходя они находятся на карандаше у серьёзных коллективов из Европы. Сложно вспомнить какие-то ошибочные решения "Краснодара" в подобных вопросах, в клубе знают как действовать, и будущее Ари, думаю, будет решено в таком же ключе.Конечно, в первую очередь вспоминается Виктор Классон, занявший третье место в списке лучших бомбардиров, забивший 12 голов. Швед стабилен, ему доверяет главный тренер, на поле он один из лидеров команды. Наверняка многие назовут лучшим Матвея Сафонова, и в какой-то степени я могу с ними согласиться: первый сезон на большом уровне, но очень уверенная игра, которая принесла "Краснодару" несколько очков. Кроме того, воспитанник "быков" уже стучится в двери сборной России, за ним наверняка следит Станислав Саламович.Но "Краснодар" симпатичен огромному числу любителей футбола благодаря своей командной игре. Краснодарцы играют в атакующий, комбинационный футбол, каждый игрок на поле знает что должен делать. Поэтому необходимо выделить всю команду в целом. Если же выбирать одного, я остановлю свой выбор на Классоне.