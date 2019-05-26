Андрей Мещеряков: мне самому хотелось выйти и исполнить пенальти. Коллеги, к сожалению, не дали
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча 30-го тура РПЛ с "Уфой" и подвел итоги сезона.
"Последнее, что я хочу обсуждать, это качество сегодняшней игры. Потому что результат на табло. Кто там как играл и что этому предшествовало, сколько игроков "Локомотива" пропускали матч из-за травмы и какой у команды был график — все это уже история.
У нас был, мягко говоря, неплохой сезон. Кубок и второе место, напоминаю, после золота в прошлом. Есть над чем работать. Очень хочется в следующем сезоне замахнуться на золотой дубль, а второе — у нас впереди Лига чемпионов, где надо выходить из группы и выходить как можно дальше.
Кого я хотел видеть исполнителем пенальти — Смолова или Фернандеша? Мне самому хотелось выйти и ударить. Коллеги, к сожалению, не дали, да и бежать слишком долго с верхнего яруса. Но кто бил, тот и бил. Думаю, если бы забили, то игра была бы менее интересной.
Что касается Игоря Денисова и Мануэля Фернандеша, то лично я никаких переговоров не комментирую. Я считаю, что переговоры, как и деньги, любят тишину", - цитирует Мещерякова Sport24.ru.
"Последнее, что я хочу обсуждать, это качество сегодняшней игры. Потому что результат на табло. Кто там как играл и что этому предшествовало, сколько игроков "Локомотива" пропускали матч из-за травмы и какой у команды был график — все это уже история.
У нас был, мягко говоря, неплохой сезон. Кубок и второе место, напоминаю, после золота в прошлом. Есть над чем работать. Очень хочется в следующем сезоне замахнуться на золотой дубль, а второе — у нас впереди Лига чемпионов, где надо выходить из группы и выходить как можно дальше.
Кого я хотел видеть исполнителем пенальти — Смолова или Фернандеша? Мне самому хотелось выйти и ударить. Коллеги, к сожалению, не дали, да и бежать слишком долго с верхнего яруса. Но кто бил, тот и бил. Думаю, если бы забили, то игра была бы менее интересной.
Что касается Игоря Денисова и Мануэля Фернандеша, то лично я никаких переговоров не комментирую. Я считаю, что переговоры, как и деньги, любят тишину", - цитирует Мещерякова Sport24.ru.