Олег Кононов: доволен ли я своей работой в "Спартаке"? Это не по теме
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:2).
"Конечно же, мы играли на победу. Вы видели, что у нас не получалось. Были определённые моменты, которые нужно реализовывать, доводить атаки до завершения и не пропускать такие мячи, как сегодня.
Доволен ли я своей работой на посту наставника "Спартака"? Мы разочарованы, что проиграли. Остальное — не по теме.
Большая свобода в центре поля? Наши игроки увлекались атакой и пропускали соперников, которые создавали быстрые атаки", - цитирует Кононова "Чемпионат".
"Конечно же, мы играли на победу. Вы видели, что у нас не получалось. Были определённые моменты, которые нужно реализовывать, доводить атаки до завершения и не пропускать такие мячи, как сегодня.
Доволен ли я своей работой на посту наставника "Спартака"? Мы разочарованы, что проиграли. Остальное — не по теме.
Большая свобода в центре поля? Наши игроки увлекались атакой и пропускали соперников, которые создавали быстрые атаки", - цитирует Кононова "Чемпионат".