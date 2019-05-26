Олег Кононов: доволен ли я своей работой в "Спартаке"? Это не по теме

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:2).

"Конечно же, мы играли на победу. Вы видели, что у нас не получалось. Были определённые моменты, которые нужно реализовывать, доводить атаки до завершения и не пропускать такие мячи, как сегодня.

Доволен ли я своей работой на посту наставника "Спартака"? Мы разочарованы, что проиграли. Остальное — не по теме.

Большая свобода в центре поля? Наши игроки увлекались атакой и пропускали соперников, которые создавали быстрые атаки", - цитирует Кононова "Чемпионат".
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 21:02
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