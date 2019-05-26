Андрей Гашкин: в "Спартаке" много интриг. Постоянно что-то делят между собой

Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Гашкин прокомментировал поражение московского клуба в матче 30-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:2).

"Во что сегодня играл "Спартак"? Это футбол? Непонятный состав, игра. Ощущение, что вышли номер отбыть.

ЦСКА второй раз обходит "Спартак" на финише? Красно-белым не так важно было, какое место занять. "Армейцы" же и не думали, как сыграет "Спартак".

Так за «Спартак» не играют. Сложно сказать о причине провального сезона. И смена тренера, и какие-то непонятные скандалы с капитаном. В команде стало много интриг. Постоянно что-то делят между собой. В такой ситуации никакого результата не будет", - цитирует Гашкина "Чемпионат".
Теги: Гашкин Спартак
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