Владимир Федотов: только мастерство вратаря "Спартака" не позволило решить исход матча уже в первом тайме
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал домашнюю победу над "Спартаком" (2:0) в заключительном туре РПЛ сезона-2018/19.
"Победа заслуженная. Нужно благодарить ребят за очень симпатичный футбол, комбинационный, с обилием голевых моментов. Наверное, только мастерство вратаря не позволило нам решить исход матча уже в первом тайме. Наша реализация до конца оставляла шанс "Спартаку". Во втором тайме также было предостаточно эпизодов, где мы могли увеличивать счет и спокойно довести игру до конца. С таким соперником такая реализация может в любой момент выйти боком. Команда обладает сильными мастерами и за эту расточительность может наказать. Сегодня боги оказались на нашей стороне. Эта заслуженная победа была добыта нами в честной и красивой игре", - сказал Федотов.
Федотов также подвел итоги завершившегося чемпионата России, в котором "Оренбург" занял 7-е место.
"Сейчас не надо лукавить, что мы какие-то задачи ставили. Мы хотели показать и зарекомендовать себя, обрести уверенность, адаптироваться в РПЛ. Думаю, нам это удалось. Ребята росли и прогрессировали. Наверное, это главное достижение. Некоторые футболисты пришли к нам с опозданием: Алвеш, Деспотович, Мишкич. Теперь нас можно назвать хорошей, сыгранной командой", - цитирует Федотова Sport24.ru.
"Победа заслуженная. Нужно благодарить ребят за очень симпатичный футбол, комбинационный, с обилием голевых моментов. Наверное, только мастерство вратаря не позволило нам решить исход матча уже в первом тайме. Наша реализация до конца оставляла шанс "Спартаку". Во втором тайме также было предостаточно эпизодов, где мы могли увеличивать счет и спокойно довести игру до конца. С таким соперником такая реализация может в любой момент выйти боком. Команда обладает сильными мастерами и за эту расточительность может наказать. Сегодня боги оказались на нашей стороне. Эта заслуженная победа была добыта нами в честной и красивой игре", - сказал Федотов.
Федотов также подвел итоги завершившегося чемпионата России, в котором "Оренбург" занял 7-е место.
"Сейчас не надо лукавить, что мы какие-то задачи ставили. Мы хотели показать и зарекомендовать себя, обрести уверенность, адаптироваться в РПЛ. Думаю, нам это удалось. Ребята росли и прогрессировали. Наверное, это главное достижение. Некоторые футболисты пришли к нам с опозданием: Алвеш, Деспотович, Мишкич. Теперь нас можно назвать хорошей, сыгранной командой", - цитирует Федотова Sport24.ru.