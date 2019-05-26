Андрей Лунёв: отлично, что "Зенит" завершил чемпионат на хорошей ноте
Вратарь "Зенита" Андрей Лунёв прокомментировал победу команды в матче 30-го тура чемпионата России с "Енисеем" (4:1)
"Уже особых эмоций нет. Отлично, что завершили чемпионат на хорошей ноте. Теперь все мысли о сборной.
Какая была мотивация в матче с "Енисеем"? Всё-таки мы играли при своих болельщиках, при полных трибунах. Может быть, не было турнирной мотивации, но это последняя игра чемпионата. Хотелось всё равно показать какой-то уровень, а не упасть в грязь лицом. Атмосфера на стадионе, как всегда, была супер. Спасибо большое нашим болельщикам.
Надеюсь, на чемпионском параде будет круто. Мы уже хорошо отметили чемпионство. Сегодня в третий раз будем праздновать. Честно говоря, уже немножко напрягает.
Пока рано говорить, с кем бы хотели встретиться в Лиге чемпионов. В этом турнире все соперники классные, поэтому ждём хорошего футбола", - цитирует Лунева "Чемпионат".
"Уже особых эмоций нет. Отлично, что завершили чемпионат на хорошей ноте. Теперь все мысли о сборной.
Какая была мотивация в матче с "Енисеем"? Всё-таки мы играли при своих болельщиках, при полных трибунах. Может быть, не было турнирной мотивации, но это последняя игра чемпионата. Хотелось всё равно показать какой-то уровень, а не упасть в грязь лицом. Атмосфера на стадионе, как всегда, была супер. Спасибо большое нашим болельщикам.
Надеюсь, на чемпионском параде будет круто. Мы уже хорошо отметили чемпионство. Сегодня в третий раз будем праздновать. Честно говоря, уже немножко напрягает.
Пока рано говорить, с кем бы хотели встретиться в Лиге чемпионов. В этом турнире все соперники классные, поэтому ждём хорошего футбола", - цитирует Лунева "Чемпионат".